التحالف العربي: تنفيذ 26 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ (26) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التحالف العربي، إلى تدمير (22) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن تدمير 5 آليات عسكرية، وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية خلال عمليات استهداف في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة «الإخبارية» السعودية، أمس الثلاثاء - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية.