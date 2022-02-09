قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن جدها الشيخ أبو العلا محمد، ويعتبر هو مكتشف كوكب الشرق السيدة «أم كلثوم»، لافتةً إلى أنه كان سابقًا لعصره من حيث التنوير والمساواة بين الفتيات والذكور.



وتابعت خلال لقائها مع برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الأربعاء، أن جدها الشيخ أبو العلا محمد كان له العديد من الإسهامات في الموسيقى في مصر قبل وفاته في عام 1927، مضيفةً أنها على الرغم من عدم رؤيتها له، إلا أن بينهما تواصل روحاني كبير.



واستكملت، أنه كان صديقًا لـ«قاسم أمين»، كما أنه حرص على إدخال بناته الجامعة وقت ذاك، قائلة: «كان يؤمن أن البنت مثل الولد، وكان يدلع البنات بشكل أكبر، لدرجة أن البنات كان لها شخصية طاغية في منزله».



وأوضحت، أن علاقته بجدتها كانت قوية للغاية وقد رفض أن يتزوج عليها، مضيفة: «كان بين جدي وجدتي قصة حب كبيرة مثل روميو وجوليت».



وأضافت، أن والدها كان مشهورًا في مجال التصوير السينمائي، وقد رفض دخولها إلى مجال التمثيل، ووالدتها هي التي شجعتها على الدخول إلى هذا المجال، متابعةً أنها على مستوى عملها المصرفي مرت بمرحلة أضافت إليها كثيرًا فقد وصلت إلى مستوى نائب مدير عام في سن الـ 29 عامًا.



وكانت آخر أعمال ليلى عز العرب، مسرحية أبو العربى التى تجسد فيها شخصية تدعى نعيمة خالة أبو العربى، وهى الشخصية التى يقدمها هانى رمزى.