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سلبية مسحة لاعبي سلة الزمالك باليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 11:31 م

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي ستنطلق بعد غد الجمعة سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك عقب انتظامهم في الكبسولة الخاصة بالمسابقة العالمية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف النهائي. ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو بعد غد "الجمعة" في تمام السابعة مساء، فيما تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير الجاري.

ويشارك فريق "سلة الزمالك" ببطولة كأس العالم للأندية ممثلاً للقارة الإفريقية بعدما تُوج ببطولة لأفرو ليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما فاز ببطولة الدوري.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.


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