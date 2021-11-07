مصادر: اليابان تقدم بعض احتياطيات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وسط أزمة أوكرانيا

أعلنت مصادر حكومية في طوكيو اليوم الأربعاء أن اليابان تعتزم تقديم جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، سط توترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا تقوض أمن الطاقة في المنطقة.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن المصادر القول إن اليابان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، سوف تؤمن إمدادات كافية للاحتياجات المحلية قبل مساعدة الدول الأوروبية التي تواجه خطر اضطرابات إمدادات الغاز الروسي في حالة توغل موسكو في أوكرانيا.

ومن المرجح أن تطلب الحكومة التعاون من الشركات اليابانية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مع مواصلة المناقشات حول حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتوقيتها، وفقا للمصادر.

ونظرا لأن روسيا هي مصدر 40% من واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، طلبت الولايات المتحدة من اليابان تقديم مساعدات الطاقة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة خلال فصل الشتاء.

وحذرت الولايات المتحدة من فرض عقوبات في حالة تعرض أوكرانيا للغزو من روسيا، التي حشدت قواتها.

وهناك قلق متزايد من احتمال أن تقيد موسكو بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية.