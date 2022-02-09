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عرضت وكالة «سبوتنيك» الروسية مقطع فيديو يرصد تصدي وحدات الدفاع الجوي السوري، صباح اليوم الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري، إنه في حوالي الساعة 12:56 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت.

وأضاف: «وعند الساعة 1،10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان».

وقال مراسل «سبوتنيك» في محافظة القنيطرة إن أحد صواريخ الدفاع الجوي دخل أجواء الأراضي المحتلة في الجولان، ويعتقد أنه يلاحق إحدى الطائرات الإسرائيلية التي شاركت بالعدوان.

وأفاد أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية التي دمرها الدفاع الجوي السوري سقطت فوق أحد أحياء منطقة (ضاحية قدسيا) السكنية بريف دمشق الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن أضرارا مادية لحقت بأحد الأبنية في منطقة ضاحية قدسيا دون أضرار بشرية. وختم المصدر الأمني، أن الفرق الفنية تعكف على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.