الوسيط الأمريكي يقدم اقتراحات للرئيس اللبناني حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قدّم الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لرئيس لبنان ميشال عون، مقترحات في موضوع الترسيم ، وأكّد عون استعداد لبنان للبحث في هذه المقترحات.

واستقبل الرئيس اللبناني بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا الوسيط الأمريكي والفريق المعاون له في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية .

وخلال الاجتماع "أطلع هوكشتاين الرئيس اللبناني على نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقاً من إرادة الوصول إلى حلول لهذا الملف. وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي تحقيقا لهذه الغاية".

وأكّد عون للوسيط الأمريكي استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقاً، كما تم بحث" الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات أمام استجرار الغاز و الكهرباء من مصر والأردن وسوريا"، بحسب البيان.

ووصل المستشار الأمريكي هوكشتاين مع وفد إلى بيروت أمس الثلاثاء في زيارة للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين وبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن في بداية أكتوبر 2020 عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.