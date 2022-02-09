رويترز: مبعوث رئاسي سوداني يزور إسرائيل لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

قال مصدر مطلع، إن مبعوثًا سودانيًا أجرى زيارة إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبحسب الوكالة، أوضح المصدر أن المبعوث الرئاسي السوداني وصل إسرائيل بداية الأسبوع الجاري، ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية أو السودانية.

جدير بالذكر أن الخرطوم انضمت في يناير 2021، إلى «الاتفاقيات الإبراهيمية» التي صاغتها واشنطن لتعزيز العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات والمحادثات شاركت فيها الخرطوم وتل أبيب وجرت بوساطة أمريكية وإماراتية مكثفة.