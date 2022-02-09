قال حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون التعليم الجديد لم يتناول حالات التسرب ومنع الأطفال من التعليم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن رفض الأب التحاق ابنه بالتعليم كارثة، فالتعليم الأساسي إلزامي بموجب الدستور، مؤكدًا ضرورة تغليظ العقوبة على التسرب ومنع الأطفال من التعليم.

وذكر أن العقوبة المطروحة في مشروع القانون الجديد على ولي الأمر الذي يتغيب ابنه عن المدرسة كبيرة، ويجب التعامل مع الأمر بأساليب أخرى، مشددًا على أهمية أن تكون المدرسة جاذبة، بتدريب المعلمين وتفعيل الأنشطة.

ولفت حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن المجلس طالب بإيجاد حلول أخرى، وأفكار لتغليظ العقوبة على من يتسرب ومن لم يلتحق بالتعليم.