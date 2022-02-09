صرح محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، بأن محمد صلاح، قائد الفراعنة، يعشق المنتخب، مشيرا إلى أنه لا يخاف على قدمه.

وقال النني في حواره مع قناة المحور: «صلاح يعشق منتخب مصر ولو قارنته بأي شئ والمنتخب سيختار المنتخب».

وأضاف: «صلاح لن يخاف على قدمه أو أي حديث مثل هذا يسعى فقط أن يكسب المنتخب، قميص المنتخب غالي وكبير للغاية».

وأكمل: «صلاح اختلف كثيرا في البطولة التي اقيمت في الكاميرون لأنه بدأ يتحدث مع اللاعبين حوله ويوجههم بسبب تواجد لاعبين أصغر سنا، من أفضل اللاعبين في العالم ويتعامل معنا بمنتهى الرقي والتواضع».

وعن منحه لصلاح شارة القيادة في مباراة جزر القمر.. قال النني: «بعدما تم تغيير السولية من المباراة توجه لي لأرتدي شارة القيادة ذهبت لصلاح ومنحتها له لأنه الأحق بها».

وواصل: «لو ارتديتها لن تحدث أزمة لأن صلاح يعلم أننا لعبنا في المنتخب مع بعض، لكني رأيت أنه الأحق بها بسبب ما قام به مع الفريق وهو أحد أهم لاعبينا».

وأتم: «هناك مباريات كثيرة تكون صعبة يخرج صلاح لينهيها لصالحنا لابد أن نمنحه وضعه السليم لأنه أحد أسباب تواجدنا في كأس العالم».