الخارجية الروسية تنفي أي نية لغزو أوكرانيا وتتهم الإعلام بتزييف الواقع

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه لم تكن هناك أي مؤشرات على غزو روسيا لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك تتواصل الحملات الإعلامية لتضخيم وتزييف الواقع.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، في كلمة أمام نادي "منتدى فالداي" الدولي للحوار، أن حملات التضخيم التي تزعم أن روسيا ستغزو أوكرانيا تتواصل، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على هذا الغزو، لكن المزاعم يتم تضخيمها بشكل كبير.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، يؤكد المسئولون الروس رفض الخطط التي ينسبها الغرب لروسيا، واتهامها بتصعيد الموقف حول أوكرانيا بشكل قاطع، مشيرين إلى أن هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات حلف شمال الأطلسي "ناتو" العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أكد أن روسيا لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر، ولا تسعى لإيجاد ذرائع لخلق صراع حول أوكرانيا.

وأوضح لافروف أن روسيا لا تستبعد أن تكون "الهستيريا حول الوضع في أوكرانيا" التي يروج لها الغرب تستهدف التغطية على النهج الذي تتبعه كييف في انتهاك اتفاقات "مينسك" بشأن منطقة دونباس.

ومن جانبه، قال المتحدث بسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الهستيريا الإعلامية التي تنشرها الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا "مبنية على الأكاذيب وتزييف الحقائق".