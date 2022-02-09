التحالف يعلن تسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء تسجيل خسائر بشرية بصفوف الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان التحالف أنه تم "تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف جماعة الحوثي في مدينتي مأرب وحجة باليمن".

ولم يكشف التحالف عن عدد الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين،مشيرا إلى تنفيذ "26 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء أن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن (القريبة من الحدود السعودية)".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.