ميقاتي يبحث مع الوسيط الأمريكي اقتراحات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاقتراحات الجديدة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال استقباله اليوم للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين آموس هوكشتاين، بمنزله بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي، أنه سيتشاور بشأن المقترحات الجديدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري؛ لتحديد الموقف اللبناني بشأنها.

وكان هوكشتاين، قد وصل إلى بيروت، أمس الثلاثاء، قادمًا من إسرائيل، وذلك في زيارة تستمر ليومين يناقش فيها مع المسئولين اللبنانيين تطورات عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول الحدودة البحرية، بما يساعد لبنان في تنفيذ مشروعات التنقيب عن الغاز ضمن حدودها البحرية.

واستهل هوكشتاين، نشاطه اليوم بلقاء مع قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، بحضور السفيرة الأمريكية، حيث أكد عون على إثر اللقاء أن المؤسسة العسكرية مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود.