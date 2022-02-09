إسبانيا تساعد بلغاريا في مراقبة المجال الجوي وسط أزمة أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن إسبانيا تعتزم مساعدة بلغاريا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مراقبة المجال الجوي، فيما يعزز الحلف الغربي جانبه الشرقي وسط تزايد التوترات مع روسيا.

وأفادت الوزارة بأن إسبانيا سترسل إليها 130 فردا عسكريا وأربع طائرات من طراز يوروفايتر. ومن المقرر أن تصل أول دفعة من الطائرات إلى مهمتها التي ستمتد إلى 31 آذار/ مارس الأسبوع الجاري في قاعدة "جراف إجناتيفو" الجوية جنوبي بلغاريا.

وتعتزم هولندا أيضا إرسال طائرات حربية من طراز إف- 35 لمراقبة المجال الجوي لبلغاريا في وقت لاحق من العام الجاري. وأشارت تقارير إلى تكرار الاستفزازات الروسية فوق البحر الأسود في السنوات القليلة الماضية.

وانضمت بلغاريا التي كانت ضمن دول الجبهة الشرقية لحلف الناتو في نهاية 2004، لكن ما زالت لديها طائرات حربية سوفيتية من طراز ميج- 29.