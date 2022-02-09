قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ينظم قوافل بيطرية في قرى طوخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة بنها، قوافل بيطرية وحملة توعوية عن مرض الحمى القلاعية، بقرية الحصة مركز طوخ للكشف والعلاج بالمجان للثروة الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن استمرارية إطلاق القوافل البيطرية التى تنظمها جامعة بنها، يأتي ذلك في إطار حرصها على المشاركة في خدمة المجتمع المحلى ورفع المعاناة عن المربين وزيادة الوعي البيطري لديهم.

وأضافت الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة تضمنت حملة توعوية عن مرض الحمى القلاعية بقرية الحصة وأهمية استخدام التحصينات وطرق العزل والتعامل مع الحالات المصابة والتغذية اللازمة للوقاية ورفع المناعة للحيوانات وكيفية الوقاية للحد من انتشار المرض.

وأشار الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة تمت بالتنسيق مع الدكتور محسن عبد الحفيظ مدير المستشفى البيطري التعليمي، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، وبمشاركة أساتذة وأطباء وطلاب الكلية حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة.