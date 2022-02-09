بشرى تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها «معالي ماما»

احتفلت الفنانة بشرى بالعرض الخاص لفيلمها «معالي ماما»، الذي أقيم مساء أمس بإحدى المولات في التجمع الخامس.

وحرص علي الحضور عدد كبير من أبطال الفيلم منهم محمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وياسين امير.

وأيضا حضر عدد من ضيوف شرف الفيلم منهم محمد علي رزق ومروة عبد المنعم و كريم مغاوري ودعاء رجب وبسمة مصطفي.

وحرص علي تهنئة أبطال الفيلم الفنانة شيري عادل و الفنانة دينا فؤاد والفنانة ميريهان حسين والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنانة إيناس كامل والفنان أحمد صفوت

والفنان محمد احمد ماهر والفنان حازم إيهاب والفنان توني ماهر والفنان شادي شامل والمخرج عمرو عابدين .

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشري، ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك، وياسين أمير، وسامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وإخراج أحمد نور.