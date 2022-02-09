تطعيم سكان الإمارات بجرعة واحدة واقتراب انتهاء تطعيمهم بالجرعة الثانية

أعلنت الإمارات أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 100٪ من إجمالي السكان فيما بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 75ر94 %.



وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي الدكتورة فريدة الحوسني "تعتبر لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة في الوقاية من الإصابة بالمرض وهي فعالة جدا للوقاية من الأعراض الشديدة، ودخول المستشفيات، والعناية المركزة، والوفاة".



وأضافت للصحفيين اليوم الأربعاء: تم الإعلان مؤخراً عن توفر لقاح فايزر/بيونتك للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة، وهو لقاح مرخص للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمنظمات العالمية والمحلية المعنية حسب اللوائح والنظم المعمول بها.



وتابعت الحوسني: "لا يوجد اختلاف كبير في المكونات للقاحات فايزر المختلفة، ولكن يحتوي لقاح فايزر للأطفال على جرعة أقل مقارنة باللقاح المستخدم للفئات الأكبر سناً، ويحصل الأطفال على جرعتين أساسيتين بينهما 21 يوماً، ولا يوصى بالجرعة الداعمة لهم".



وذكرت أن الدراسات العلمية من قبل اللجان الاستشارية العالمية المعنية بينت سلامة لقاحات كوفيد-،19 والتي من ضمنها لقاح فايزر للأطفال، لما لها من فوائد واضحة في جميع الفئات العمرية للحد من انتشار المرض وتقليل المضاعفات و حالات دخول المستشفيات والوفيات .