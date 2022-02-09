أدانت سوريا، الهجوم الإسرائيلي "المزدوج" الذي استهدف أراضيها فجر اليوم الأربعاء، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين، وحذرت من مخاطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية "المتكررة" على الاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) - إن دمشق "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي المزدوج الجبان فجر اليوم على الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، ومن اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضافت أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا مضاعفا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974".

وأشارت إلى أن "هذا العدوان يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما تسمى الشرعية الدولية، ما سيقود حتما إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير".

وحذرت الحكومة السورية من "استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين".

وقالت إن "هذه الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالا على من يقوم بها ويشجعها"، وشددت على "حق سوريا استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة".

وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين بجروح نتيجة هجوم إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق. ونتج عن القصف خسائر مادية، وفق ما أوردت وكالة (سانا) نقلا عن مصدر عسكري سوري.