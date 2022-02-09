وسط حزن وأسى، شارك المئات في تشييع جنازة الطفل المغربي ريان، الاثنين الماضي، بعد يومين من إخراج جثمانه من البئر الذي بقي محاصرا داخله خمسة أيام وتوفي أثنائها، في مأساة هزت العالم، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسقط رأسه بقرية إغران شمال المغرب.

بدأت القصة المأساوية عندما لاحظت أسرة «ريان» غيابه يوم الثلاثاء الماضي، بعد الثالثة عصرًا، واستمرت عملية البحث عن الطفل المغربي بمساعدة الجيران طوال المساء لكن دون جدوى، بحسب تصريحات خالد أورام والد الطفل، لفضائية «العربية».

المرور على البئر كان معتادًا بالنسبة للأسرة، ومن حين لآخر كان الأب يتفقد الغطاء الموضوع عليه بقدمه حتى يتأكد من عدم اهتزازه، وفي صبيحة يوم حادث سقوط «ريان» في البئر، فكّر الأب في وضع غطاء إسمنتيًا بدلًا من الغطاء الموجود حتى لا يتآكل أو تحدث به مشكلة حال سقوط الأمطار.

يقول الأب إن «ريان» كان بصحبته عندما بدأ العمل عند البئر، وتأكد قبل مغادرة المكان في الثانية ظهرًا من وضع الغطاء مكانه حتى لا يتأذى أحد، ثم توجه بعدها مع «ريان» إلى المنزل ليتوضأ ويصلي، وبقي الطفل مع أمه داخل المطبخ.

بعد انتهائه من الصلاة، خرج الأب للبحث عن «ريان» لكنه لم يظهر، وأرسل ابنه الثاني للبحث عن أخيه بالقرب من الماعز والأماكن القريبة لكن دون جدوى.

آخر من رأى «ريان» كان خاله محمد، الذي أوضح في تصريحات لـ«العربية»، أن الطفل جاء ليلعب معه ثم «ذهب واختفى»، وذكر الخال أن الجيران ساعدوهم واقترحوا إنزال هاتف محمول في البئر لتصوير قاعه بتقنية الفيديو، وهو ما ساعدهم على تحديد مكان الطفل بالتحديد.

- الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات ولا يعلم أن البئر شيء خطر عليه

محاولات والد ريان استهدفت في الأساس حماية أهل المنطقة من خطر البئر، وصرّح لحسن، أحد الجيران بالمنطقة: «البئر ليس بها ماء وأراد والد ريان ذلك المساء أن يردمها، الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات ولا يعلم أن البئر شيء خطر عليه، جاء كل الجيران وقاموا بعدة محاولات لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه».

صعوبة محاولات الإنقاذ تمثلت في هشاشة التربة، فالعمال استغرقوا وقتًا كبيرًا في التعامل معها بحذر حتى لا تنهار على «ريان»، ووفق محمد الداودي، أحد عمال الحفر المشاركين في العملية، فإن الحفر الأفقي كان أصعب من العمودي الذي امتد بطول 34 مترًا.

وأكد عبد الرزاق الكهان، شاهد عيان، أن عملية الحفر كانت معقدة جدًا واستغرقت وقتًا ومجهودًا كبيرًا؛ لأن التربة منجرفة ولا تساعد على العمل، لكن عبد الكريم الدوادي، أحد أبناء المنطقة، لفت إلى أن الحفر تجاوز «ريان» الذي سقط في البئر بطول 32 مترًا، بنحو مترين، وهو ما دفعهم للاستعانة بالعم «علي الصحراوي» المتخصص في الآبار.

«الداودي» أفاد بأن الناس جاؤوا من كل مكان في المغرب الصحراء والدار البيضاء والرباط؛ لمساندة الأسرة وتقديم المساعدة اللازمة لإتمام عملية الإخراج، متابعًا بقوله: «ريان لقي تعاطفًا عربيًا وعالميًا، كل الناس تكلمت عن ابن منطقتنا وتأثرنا كثيرًا».

البعض كان مستعدًا للتضحية بحياته في سبيل إنقاذ الطفل، ومنهم «إبراهيم» القادم كمتطوع من مدينة تاونات؛ من أجل «إنقاذ روح بريئة وطيبة وملاك صغير»، وعقب في تصريحاته لـ«العربية»: «والله كنت أريد أن انزل إلى قاع البئر حتى لو ضحيت بحياتي، أعرف أني سأموت ولكنه سيكون بالنسبة لي عظيمًا».

واختتم إبراهيم بأن «الحزن العميق أصاب كل المغاربة وحملوه في قلوبهم» بعد خروج الطفل «ريان» - الذي صار ابن المغرب والعالم كله – ميتًا، متوجهًا بالتحية لكل من قام بمجهود جبار، ولكل من أظهر روح المواطنة والمحبة بين المغاربة والعرب بصفة عامة.

وكان الطفل ريان أورام سقط في بئر جافة ضيقة بطول 32 مترا، يوم الثلاثاء قبل الماضي، مما أدى إلى عملية معقدة لتحريك التربة لمحاولة الوصول إليه دون التسبب في انهيار أرضي.

وفي مساء السبت، هتفت الحشود عندما أزال عمال الإنقاذ حفنة من التربة للوصول إليه، بعد عملية حفر ماراثونية في قرية إغران في جبال الريف الفقيرة شمالي المغرب.

إلا أن الفرحة تحولت إلى حزن، عندما أعلنت الحكومة المغربية وفاة ريان، وتواصل الملك محمد السادس مع والدي الطفل لتقديم تعازيه لهما، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى عسكري.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي برسائل الدعم والحزن لوفاة الطفل ريان، ورسائل الثناء لعمال الإنقاذ الذين حاولوا نجدته.