الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ حديث بمدى 1450 كيلومترا

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أزاح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الستار عن صاروخ متطور بعيد المدى تم وصفه بأنه "أحدث إنجاز استراتيجي" لقوات الجوفضاء التابعة للحرس.

ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية فإن الصاروخ "خيبرشيكان" الاستراتيجي، بعيد المدى ودقيق ويعمل على الوقود الصلب، وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية.

كما أن تصميمه قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث، واخترل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

ووصفت الوكالة الصاروخ بأنه "أحدث إنجاز استراتيجي" لقوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة.

ويمكن للصاروخ أن يصيب أهدافا على بعد 1450 كيلومترا بدقة عالية.

وقال قائد قوات الجوفضاء العميد أمير علي حاجي زاده إن "الصاروخ أضاف بكفاءته الكثير من القوة لمنظومة صواريخ القوات الجوية لحرس الثورة".