 أمريكا: مصادرة عملات بيتكوين بأكثر من 3.6 مليار دولار بعد سرقتها عام 2016 - بوابة الشروق
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أمريكا: مصادرة عملات بيتكوين بأكثر من 3.6 مليار دولار بعد سرقتها عام 2016

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 6:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 6:58 ص

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أنها اعتقلت شخصين وصادرت ما قيمته أكثر من 6ر3 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة باختراق منصة بيتفينيكس التجارية في عام 2016.

وقالت الوزارة إنه تم اعتقال إليا ليختنشتاين وزوجته هذر مورجان في مدينة نيويورك .

واتهم الاثنان بارتكاب مؤامرة لغسل العملات المشفرة التي سرقت خلال اختراق منصة بيتفينكس في عام 2016، وهي بورصة لتبادل العملات الافتراضية.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "كشفت الاعتقالات التي تمت اليوم، وأكبر عملية مصادرة مالية تقوم بها الوزارة مطلقا، أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين".

يشار إلى أن منصة بيتفينكس هي بورصة للعملات الرقمية المشفرة تملكها وتشغلها شركة آيفينكس إينك المسجلة في جزر فيرجن البريطانية. وتعرضت أموال عملائها للسرقة أو الفقدان في العديد من الحوادث.

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