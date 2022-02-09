الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم في أي توسع مستقبلي بمجلس الأمن

طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي في حال أي توسع مستقبلي له.

وقال العتيبي - في بيان المجموعة العربية الذي ألقاه خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" اليوم الأربعاء- أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية، ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع.

وأضاف "نطالب أيضا بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12 % تقريبا من العضوية العامة في الأمم المتحدة"، موضحا أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم، وذلك في إطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.

ورأى العتيبي -حول التمثيل العابر للأقاليم وهو ما يشكل أهمية كبرى للمجموعة العربية- أنه لضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي ينبغي الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الأفريقية أو مجموعة (آسيا باسفيك)، مشددا على ضرورة توضيح المقصود بالتمثيل الإقليمي وما إذا كان هذا يعني تخصيص مقعد إقليمي تتناوب عليه الدول أعضاء الإقليم أم أن المقصود من التمثيل الإقليمي هو تخصيص مقعد أو أكثر لذلك الإقليم، بحيث يقوم الأخير باختيار شاغليه.

وشدد على ضرورة تحديد المعايير التي سوف تطبق لشغل المقعد أو المقاعد في أي من الحالتين، موضحا أن ما ينطبق على أي اإقليم يتعين أن ينطبق على بقية الأقاليم الأخرى بشكل عادل ومتساو، قائلا -فيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى ال 75 للأمم المتحدة وتقرير الأمين العام المعنون (خطتنا المشتركة) - "تتفق المجموعة العربية مع مسألة غرس حياة جديدة في مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، إذ نرى بأنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى بدلا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس".

وأضاف أن "المفاوضات تركز على موضوعات الإصلاح الخمسة بدلا من الانخراط في حوارات جانبية غير مجدية حول آليات المفاوضات الحكومية ذاتها"، داعيا إلى إيجاد حل يحقق مصالح الجميع بما فيها المجموعة العربية بدلا من أن ينصب الجهد على الاختلاف حول صياغة وثائق لن تأتي بجديد خارج التوازنات المعروفة.

وأوضح العتيبي أن المجموعة ترى ضرورة عقد خمس اجتماعات للمفاوضات الحكومية خلال الدورة الحالية بما يمكن الرئاسة المشتركة من تجميع هذه المواقف وملاحظة التطور فيها لتكوين خلاصة لجولة المفاوضات الحكومية الحالية.

وأوضح أهمية تركيز عملية الإصلاح على رفع الظلم الواقع على الدول النامية وخاصة الدول العربية والدول الأفريقية غير الممثلة على الإطلاق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن، مؤكدا عزم المجموعة العربية على مواصلة المشاركة بفعالية وايجابية خلال اجتماعات المفاوضات الحكومية وانفتاحها للتشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بشكل شفاف وبناء بهدف التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن.