وزير العدل: الانتهاء من جميع القضايا القديمة خلال العام الحالي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن القضاة بذلوا جهدًا كبيرًا في إنجاز الكثير من القضايا القديمة قبل عام 2020، موضحًا أن المشكلة الوحيدة التي تعاكس هذا الإنجاز تتمثل في جائحة كورونا.

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من جميع القضايا القديمة خلال العام القضائي الحالي، منوهًا بإنجاز قضايا كانت متبقية منذ عام 52: «القضاة أنجزوا قضايا قديمة سيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي وإن تبقى شيء سيكون بسيطا جدا».

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن القضايا المتبقية في المحاكم الابتدائية من قبل عام 2020 تبلغ 56 ألف بالنسبة للقضايا المدنية، و9 آلاف للأحوال الشخصية، مضيفًا أن القضاة يتعاملون مع حوالي 15 مليون قضية متنوعة في العام الواحد.

وذكر أن إجمالي عدد القضاة في المحاكم المصرية 14 ألف، بما فيهم النقض، مؤكدًا على كلام «الحديدي» بأن القاضي يبت في حوالي ألف قضية سنويًا.