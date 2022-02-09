عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد احتماء عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلة قمامة من متظاهري باب الزواية، وذلك خلال مواجهات اندلعت، اليوم الأربعاء، وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة منددة باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال، أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أصيب عدد من المواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء، وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة منددة بجريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتقى خلالها ثلاثة مواطنين في مدينة نابلس أمس.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز العسكرية في شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب العشرات من طلبة الجامعات المشاركين في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها أمس في نابلس، ما أدى ذلك إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في قدمه والعشرات بحالات اختناق.

وكانت مسيرة نظمتها حركة الشبيبة الطلابية بجامعات الخليل، انطلقت بعد تجمع العشرات من طلبة الجامعات على دوار ابن رشد وسط المدينة، رافعين الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بمحاسبة الاحتلال وملاحقته دوليا على جرائمه المتواصلة، والتي كان آخرها إعدام الشبان الثلاثة.