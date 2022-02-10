انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد بشدّة بيان سفراء مجموعة" السبعة "المعتمدين بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أنّ بلاده دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها .

وقال سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي ، بقصر قرطاج اليوم الأربعاء - تعليقا على بيان مجموعة السبع أمس ، متسائلا " لماذا لم يساورها نفس القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية وعندما تم العبث بالمليارات''، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مجلس الوزراء سينظر في النص المتعلق بالتدقيق في الهبات الذي وصلت إلى تونس.

وتابع ''نحن يساورنا القلق من قلقهم''، مضيفا قوله: ''نعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقية أكثر مما يعرفونها"، مشدّدا على التزام تونس بفكرة الحرية والعدالة.