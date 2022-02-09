 روسيا لا تضع جدولا زمنيا للرد على واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية - بوابة الشروق
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روسيا لا تضع جدولا زمنيا للرد على واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 فبراير 2022 - 3:52 م

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده لا تضع لنفسها مواعيد محددة للرد على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الضمانات الأمنية.

وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي هو من يتخذ الرد، ربما يكون من الخطأ القول إننا وضعنا لأنفسنا جدولا زمنيا".

وأضاف أن الاتصالات تسير في عدة اتجاهات، بما في ذلك على أعلى المستويات، فهناك مفاوضات مهمة كل يوم.

وأكد ريابكوف أن موسكو تواصل إعداد ردا على الوثائق، التي قدمتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.


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