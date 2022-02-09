خسر بنك يو.بي.إس جروب السويسري محاولة لإلغاء دعوى قضائية بقيمة 500 مليون دولارأقامها ضده ملياردير صيني يعيش في المنفى، بسبب الخسائر التي تكبدها نتيجة توصية غير مدروسة بعناية من جانب البنك في 2015.

وقال قاض في لندن إنه من حق القضاء البريطاني نظر الدعوى التي أقامها الملياردير الصيني جوو وينجوي المرتبط بعلاقة وثيقة مع ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو ما يعني استمرار نظر الدعوى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل ضربة للبنك السويسري الذي كان يأمل في اسقاط الدعوى على أساس الولاية القضائية.

ويقول جوو في دعواه إن يو.بي.إس منحه توصية غير مدروسة بعناية جعلته يقترض أموال لشراء كمية من أسهم شركة الوساطة الصينية هايتونج سيكيوريتز، لينتهي الأمر بخسارة كل هذه الأموال عندما اضطر يو.بي.إس لبيع الأسهم بعد تراجع سعر السهم المسجل في بورصة هونج كونج.

ويطالب الملياردير الصيني بالحصول على تعويض قدره 500 مليون دولار من البنك السويسري.