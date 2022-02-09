النني: إحساس ركلات الجزاء مع المنتخب كان سيقتلني

أكد محمد النني، لاعب وسط منتخبنا الوطني، أن الجيل الحالي كان يستحق التتويج بكأس الأمم الإفريقية.
وقال النني في حواره لقناة المحور: «عند ضربات الترجيح كنت أبتعد عن المجموعة بسبب خوفي، لاني لا استطيع أن اشاهد فريقي يخسر بسببي».
واضاف: «كنت أشعر أن هذه البطولة لنا لأننا اجتهدنا كثيرا في هذه المرة».
وأكمل النني: «في ركلات الترجيح كنت اشعر أنني سأموت، للعلم أسدد ركلات الترجيح بشكل مميز لكن لن استطيع رؤية فريقي يخسر بسببي هذا أمر مرعب».
وأتم: «احساس كاد أن يقتلني لأنني لعبت ركلتي جزاء مع أرسنال وأهدرتهم والكل يعلم مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة لي».