النني: إحساس ركلات الجزاء مع المنتخب كان سيقتلني

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أكد محمد النني، لاعب وسط منتخبنا الوطني، أن الجيل الحالي كان يستحق التتويج بكأس الأمم الإفريقية.

وقال النني في حواره لقناة المحور: «عند ضربات الترجيح كنت أبتعد عن المجموعة بسبب خوفي، لاني لا استطيع أن اشاهد فريقي يخسر بسببي».

واضاف: «كنت أشعر أن هذه البطولة لنا لأننا اجتهدنا كثيرا في هذه المرة».

وأكمل النني: «في ركلات الترجيح كنت اشعر أنني سأموت، للعلم أسدد ركلات الترجيح بشكل مميز لكن لن استطيع رؤية فريقي يخسر بسببي هذا أمر مرعب».

وأتم: «احساس كاد أن يقتلني لأنني لعبت ركلتي جزاء مع أرسنال وأهدرتهم والكل يعلم مدى أهمية هذه البطولة بالنسبة لي».