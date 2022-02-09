حلمي النمنم: مصر واجهت عدوًا في 2012 و2013 أشرس مما واجهته في النكسة وحرب أكتوبر

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إنّ "العدو الذي واجهته مصر في 2012 و2013 كان أشرس وأخطر من العدو في 1967 (النكسة) و1973 (حرب أكتوبر).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء: "العدوان الذي واجهناه في 1967 و1973 كان واضحًا.. بدايته كانت معروفة وكذلك نهايته".

وتابع: "(ذلك) العدوان كانت أيضًا معروفة، وهو في النهاية عدو خارجي.. لكن العدو الذي واجهناه في 2012 و2013 كان في داخلنا، موجود بيننا".

وأكمل: "هذا العدو كان مختفيًّا وكان هدفه الإرهاب في حد ذاته، وبالتالي لم يكن من الممكن توقعه ما يمكن أن يفعله.. إذ كان من الممكن أن يُقدم على أي شيء مجنون أو أحمق.. العدو المنظم الذي نواجهه على الجبهة تكون له مطالب وأهداف واضحة".

واستطرد: "العدو في حالة الإخوان لم تكن أهدافه واضحة.. الإخواني يتخفى بيننا.. يدعي أنه يدافع عن الإنسان لكن قضيته ليست كذلك.. قضيته كانت الإرهاب ذاته".