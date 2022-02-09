قيادة العمليات المشتركة العراقية: تدمير 4 أوكار لداعش في صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، تدمير 4 وكار لتنظيم داعش الإرهابي في جزيرة "البو مرموص" خلال عملية أمنية بالمحافظة الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت قيادة العمليات ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية- أنه من ضمن الجهود الأمنية المستمرة في القضاء وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وفرض سلطة القانون في البلاد، تمكنت قوة أمنية مشتركة من تدمير أربع مضافات (أوكار) لداعش في الجزيرة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وأضاف أن القوة عثرت على المضافات ووجدت بها مواد غذائية ولوجستية أثناء تنفيذ عملية الدهم والتفتيش.

ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول داعش في محافظة صلاح الدين والتي تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية يقف وراءها التنظيم.

يذكر أن تصاعد العمليات العسكرية يأتي بالتزامن مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات وهجمات داعش على النقاط الأمنية والمناطق، من أجل تأكيد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع في البلاد وطمأنة المواطنين.