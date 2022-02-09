مدير الرقابة بالتموين: نستهدف إدخال 3500 محلًا تجاريًا بالأوكازيون الشتوي

كشف أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إدخال 3500 محلًا تجاريًا بالأوكازين الشتوي والذي بدأ في 7 فبراير الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك 1807 محلاً تجاريًا دخل فى إطار التخفيضات الشتوية أو الأوكازيون، مشيرًا إلى أن الأوكازيون عبارة عن ثقافة إنجليزية معناها التخلص من الرواكد فمن مصلحة التاجر التخلص من الملابس الشتوية قبل موسم الصيف.

وتابع، أن الوزارة تعمل على تيسير الأمور للتجار من خلال المديريات وتنتهي عملية التقديم في المديريات في 10 دقائق، ويذهب بعدها التاجر إلى المحل الخاص به ويعلن أنه ضمن محلات الأوكازيون، مضيفًا أن النسب التي يتم الإعلان عنها بشأن تخفيض الأسعار تكون خاصة بالتاجر وهو الذي يحددها وليست الوزارة.

واستكمل، أن الهدف من تقديم المحلات لتطلبات الالتحاق في موسم الأوكازيون الخاص بالوزارة هو دمج كافة المحلات داخل المنظومة المصرية والاقتصاد الرسمي، مضيفًا أن هناك حملات مستمرة لمتابعة شكاوى المواطنين، ويتم توجيه الحملات إلى المحلات فور تلقي الشكاوى.

وعن كيفية تقديم الشكاوي إلى الوزارة من قبل المواطنين، أوضح، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات من قبل أصحاب المحلات التجارية على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.