دبلوماسي صيني: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تايوان قد يضر بعلاقاته مع بكين

قال دبلوماسي صيني بارز، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بزعزعة أسس علاقاته بالصين حال واصل الاندماج على مستوى رفيع مع تايوان ودفع باتجاه اتفاق استثمار ثنائي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي، فو كونج، في تصريحات بمركز السياسة الأوروبية البحثي أن "مبدأ صين واحدة خط أحمر بالنسبة لنا"، وذكر الحضور بالالتزامات التي تعهد بها التكتل بالنسبة لتايوان في 1975.

وأضاف: "إذا تم انتهاك هذه الالتزامات بالفعل، سيكون هذا تغيرا جذريا، من شأنه أن يزعزع أسس علاقتنا الثنائية".