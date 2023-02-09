يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 09

6 أكتوبر 17 08

بنها 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 09

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 16 10

نخل 14 02

كاترين 10 01-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 13

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 07

سيوة 17 03

رأس غارب 22 11

الغردقة 21 10

سفاجا 22 11

مرسى علم 23 12

شلاتين 24 13

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 07

بني سويف 18 06

المنيا 19 05

أسيوط 19 05

سوهاج 17 05

قنا 22 08

الأقصر 23 08

أسوان 24 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 25 10