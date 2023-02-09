تكثف وحدات البحث عبر تركيا وسوريا، عمليات الإنقاذ للضحايا العالقين تحت الأنقاض، وبالرغم من انخفاض احتمالية النجاة بعد مرور الأيام على انهيار المبنى، فإن عدة عوامل تبقى مرتبطة بطول مدة نجاة الضحايا تحت الأنقاض والتي يشرح خبراء بعضا منها.

يقول جيرون لي خبير طب الطوارئ والكوارث من مستشفى ماساتشوستس الأمريكية لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، إن مدة النجاة تحت الأنقاض بالكاد تتخطى الأسبوع في حالات نادرة ومعظمها لا تتخطى الـ5 أيام في المتوسط.

يذكر أن يابانيا مراهقا، وجدته ذات الـ٨٠ عاما، نجا، تحت أنقاض، خلال تسونامي ٢٠١١، بعد ٩ أيام، بينما نجت طفلة بعد أسبوعين تحت الأنقاض بزلزال هاييتي عام ٢٠١٠.

ويوضح جورج شايانباس خبير طب الطوارئ من جامعة نورث ويسترن، أن الضحايا مبتوري الأطراف والمصابين بجروح صدمية إثر سقوط الركام قد لا يتجاوزون ساعة من النجاة تحت الأنقاض.

ويضيف شيانباس أن أصحاب الأمراض المزمنة قد لا تطول مدة نجاتهم تحت الأنقاض حال عدم توافر الأدوية الخاصة بهم.

ويتابع أن الأشخاص في حالة نفسية سيئة مثل المتواجدين بالقرب من الجثث تحت الأنقاض تقل معدلات النجاة لمدة طويلة لديهم؛ إلا إذا تواجد أشخاص أحياء حولهم للتخفيف عنهم.

ويقول كريستوفر كارويل خبير طب الطوارئ من جامعة فرانسيسكو كاليفورنيا، إن صغار السن لديهم معدلات نجاة أعلى للمدد الطويلة تحت الأنقاض، كما أن توافر الأوكسجين والماء للشرب يرفع من معدل النجاة لفترة طويلة.