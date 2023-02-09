الناتو: مقاتلاتنا حلقت 570 مرة للتحقق من الخطط العسكرية الروسية عام 2022

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن مقاتلات حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، حلقت 570 مرة لمراقبة الطلعات الجوية العسكرية الروسية في المجال الجوي الدولي في العام الماضي.

وأكد متحدث باسم الناتو، بعد تقرير صادر عن شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، أن هذا يعني أن عدد عمليات الاعتراض هذه، كما يطلق عليها، تضاعف تقريبا مقارنة بعام 2021.

ومع ذلك، تقول مصادر الناتو إن الارتفاع لم يكن فقط بسبب زيادة نشاط القوات الجوية الروسية، ولكن أيضا بسبب وجود أقوى للناتو على الجناح الشرقي بسبب حرب موسكو ضد أوكرانيا، ما يعني تواجد المزيد من الطائرات للمراقبة الجوية هناك.

وتمت معظم المهام فوق بحر البلطيق.

وقال مسؤول في الناتو لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، تعليقا على عمليات الاعتراض، إن الغالبية العظمى من المواجهات الجوية كانت "آمنة ومهنية".

وقال المتحدث، إنه مع ذلك، وفي مناسبات قليلة، أجرت المقاتلات الروسية مناورات محفوفة بالمخاطر بالقرب من طائرات استطلاع الحلفاء غير المسلحة التي تحلق في المجال الجوي الدولي.

وأضاف المتحدث: "وحلقت أيضا مقاتلات روسية فوق سفن الحلف في دورية روتينية في بحر البلطيق بطريقة غير آمنة في نوفمبر الماضي. واستخدم الحلفاء القنوات الدبلوماسية لكي يعربوا عن مخاوفهم للمسؤولين الروس بشأن هذه الحوادث".

وتشمل عمليات الاعتراض طلعات جوية لمقاتلات الناتو، تحدد خلالها ما إذا كانت طائرة معينة تشكل تهديدا أم لا، وإذا لزم الأمر، يمكن إيقاف ذلك بالقوة.

وفي معظم الأوقات التي حلقت فيها طائرات الناتو، كانت بسبب ملاحقة الطائرات الروسية.

وفي حالات نادرة فقط كانت بسبب مقاتلات تابعة لدول أخرى، أو طائرات ركاب أو شحن لم يتم التعرف عليها بشكل فوري.

وقال المسؤول إن حرب روسيا ضد أوكرانيا خلقت أخطر وضع أمني في أوروبا منذ عقود، متابعا " الناتو يقف متحدا، وسنبقى يقظين".

وأضاف المسؤول "وجودنا القوي في الجزء الشرقي من الحلف يضمن عدم وجود مجال لسوء الفهم في موسكو بشأن استعدادنا للدفاع عن جميع الحلفاء".

يُذكر أن طائرات الناتو حلقت ما مجموعه 290 مرة ردا على تحليق المقاتلات الروسية في عام 2021.