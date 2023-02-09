اليابان تدرس تخفيف قيود كورونا المفروضة على الوافدين من الصين

تدرس اليابان تخفيف الضوابط الحدودية المفروضة في مواجهة كورونا على المسافرين الوافدين من الصين بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك في ضوء انخفاض معدل الوافدين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر حكومي ياباني، في تصريح نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الخميس، "إنه بدلاً من طلب اختبار من جميع الزوار الوافدين من الصين، تخطط الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاعتماد نهج انتقائي لاختبار الوافدين".

ورجح المصدر أن تستمر الحكومة اليابانية في مطالبة السياح الوافدين من الصين بإظهار نتيجة اختبار كورونا سلبي في غضون 72 ساعة من المغادرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستسمح لشركات الطيران بزيادة عدد الرحلات المباشرة من الصين وإليها.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا قد انفجر في الصين بعد أن بدأت بكين ديسمبر الماضي في تخفيف جذري لسياستها الصارمة التي تضمنت عمليات الإغلاق والحجر الصحي.

ومن جانبها، شددت اليابان إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الصين في أواخر ديسمبر.