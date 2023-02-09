لبنان: آليات ثقيلة تشارك في عمليات الإنقاذ لمنكوبي زلزال سوريا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية ،اليوم الخميس، انطلاق آليات ثقيلة خاصة إلى سوريا؛ للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد.

وقال حمية، في بيان صحفي له اليوم الخميس، إنه "انطلاقا من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة السورية، قمنا بالتواصل السريع مع عددا من الشركات الخاصة التي تمتلك آليات ثقيلة يمكنها رفع الأنقاض والوصول إلى المحاصرين بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة".

وأضاف: "بعدما أبدت مجموعة من الشركات مشكورة استعدادها لتلبية نداء الواجب والإنسانية، ومن بينها شركات المدار، العالم العربي وحورية، تم مساء أمس، الإيعاز بانطلاق آليات ضخمة تابعة لها إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك للمشاركة في تنفيذ مهام الإنقاذ والمساعدة برفع الأنقاض للحد من آثار هذه الكارثة الإنسانية".

وأشار، إلى أن القطاع الخاص يمكن له أن يساهم بفعالية في التخفيف من هول الكارثة؛ نظراً لما يمتلكه من معدات ثقيلة لها دور أساسي في هكذا كوارث.

وكانت بعثة لبنانية مؤلفة من الصليب الأحمر، وفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش اللبناني، توجهت إلى سوريا أول أمس الثلاثاء للمساعدة في عمليات الإنقاذ.