ألمانيا: نعمل على تحسين إمداد المتضررين من الزلزال في شمال سوريا بالمساعدات

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تعمل حاليا على تحسين إمداد المتضررين من الزلزال في شمال سوريا بالسلع والمعدات التقنية التي يحتاجونها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، لبرنامج "مورجن إيكو" بإذاعة غرب ألمانيا، إن المشكلة هي أن "نظام الحكم" لم يسمح في الماضي بدخول أية مساعدات إنسانية.

وتابعت بيربوك: "ونحاول خلال الأيام الأخيرة في ظل هذه الكارثة القيام بكل شيء من أجل فتح معابر حدودية أخرى".

وأشارت إلى أن هناك معبرا واحدا مفتوحا، ولكنها أكدت أن هناك حاجة لمعبر آخر، وأوضحت أنها تحدثت بهذا الشأن مع نظيرها التركي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة الاتحادية في اتصال مع دمشق، قالت الوزيرة الألمانية: "إننا على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة التي يمكننا من خلالها حاليا تحقيق وصول المساعدات".

وأكدت بيربوك، أن الحكومة الاتحادية لا تتعاون مع "نظام الحكم" هذا، وأوضحت أنه لهذا السبب يتعين علينا السير في طرق أخرى قمنا بالسير خلالها في الماضي عن طريق الأمم المتحدة أيضا، وأننا نستفيد حاليا من أية فرصة كي يمكن أن تصل المساعدات هناك.