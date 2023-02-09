السوداني: العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا جدية البلدين في هذا الأمر.

وكشف السوداني، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن أنه اتَّفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى ثلاث سنوات.

وأكد السوداني، استمرار بغداد في أداء دورها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، معلنا عن اجتماع قريب، آملا أن يرتفع مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي.

وأضاف: "قريبا، سوف نحقق هذا اللقاء، منذ بداية عمل الحكومة، وبناءً على طلب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإيران، نريد استمرارية هذه العلاقة، ونحن نراها ضرورة، لأن وجهات النظر المتباينة في المنطقة كلما تقاربت انعكست استقراراً".

وأشار إلى أن المباحثات أو الاتصالات مستمرة لترتيب اللقاءات، وهي موجودة أصلا على بعض المستويات، ولكن نحن نريد أن يرتفع مستواها، هدفنا أن يرتفع مستوى اللقاءات من المسؤولين الأمنيين إلى العلاقات الدبلوماسية برعاية العراق.

وعن انخراطه شخصيا في هذه اللقاءات، أجاب السوداني قائلا: "نعم نعم، أنا أتابعها شخصياً".

ونفى السوداني، وجود أي تدخل إيراني أو أمريكي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: "الحكومة شكلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر".

وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: "لا نريد العراق أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ولسنا طرفا في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوي علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، رافعاً شعار "مصلحة العراق أولاً".

وأكد السوداني، أن دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران"، قائلاً إن قدر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق".

وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" بين واشنطن وبغداد التي تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي بإسهاب عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات "سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها"، مؤكداً المضي في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة "جائحة الفساد" واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلنا استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة.

وأشار السوداني إلى بدء العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السلاح المتفلّت، من خلال لجنة برئاسته، مؤكّداً أن كل القوى السياسية داخل "ائتلاف إدارة الدولة" وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلت، وعلى ضرورة الإصلاح الأمني، ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون، لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة".

وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم و"العراق حاله حال الدول"، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر.

وأشار إلى تورط مصارف وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة، مؤكدا تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: "بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق".

وأكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، سواء ما يتعلَّق بالعوائد النفطية أو بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي.

وأكَّد السوداني، أن تنظيم "داعش" لم يعد يشكل أي مخاطر، لأنه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردة فلوله.