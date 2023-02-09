إصابة 5 عمال بحروق خطيرة إثر انفجار في جمهورية التشيك

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أصيب خمسة عمال بحروق خطيرة عندما انفجرت أسطوانة غاز بشركة في بلدة كوشاني التشيكية.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء اليوم الخميس، إنه تم نقل اثنين منهم بواسطة طائرات مروحيات الإنقاذ إلى مستشفى خاص لضحايا الحروق في براغ، لافتا إلى نقل 17 عاملًا آخرين إلى مكان أمن.

ووقع الحادث في شركة تعمل في إعادة معالجة أسطوانات غاز البروبان.

ووفقا للنتائج الأولية التي توصلت إليها هيئة الإطفاء، تبين أن بقايا من الغاز اشتعلت في إحدى الأسطوانات.

وقام رجال الإطفاء بتبريد أسطوانات الغاز الأخرى في المبنى بالماء، وقالوا إنه لم يكن هناك خطر بوقوع مزيد من الانفجارات.

وتقع بلدة كوشاني الصغيرة بالقرب من تبليتسه في شمال بوهيميا، بالقرب من الحدود مع ألمانيا.