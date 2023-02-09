كشفت نتفليكس عن الموعد الرسمي لعرض فيلم "لوثر: السقوط من السماء"، حيث من المقرر أن يعرض في 10 مارس المقبل، والفيلم من وحي المسلسل التلفزيوني الشهير الحائز على جوائز "لوثر".

ويتناول الفيلم قصة قاتل متسلسل خطير ينشر الرعب بين سكان لندن، بينما يقبع المحقق اللامع جون لوثر (إدريس ألبا) خلف القضبان، إلا أنه يقرر الهروب من السجن للقبض على المختل الذي يبتزه إلكترونيًا بأية وسيلة كانت، بعد فشله في القبض عليه في المرة الأولى.

الفيلم من إخراج جيمي باين، ومن بطولة النجم إدريس ألبا، وسينثيا إريفو، وآندي سركيس، ودرموت كرولي، الذي يعود بدور مارتن شينك.

https://youtu.be/dpol62M14Xk