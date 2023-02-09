شهود عيان: سباق على تحميل الركاب وراء حادث اصطدام سيارتين أعلى كوبري الدقي

فتحت إدارة مرور الجيزة قبل قليل، الطريق أمام حركة السيارات أعلى كوبري الدقي، بعد توقفها نحو نصف ساعة بعد اصطدام عدد 2 سيارة نقل جماعي ميني باص بالسور الجانبي للكوبري على النحو الذي أحدث انعواجه.

وفي المقابل أغلق ضباط المرور الطريق أمام المارة حركة سير السيارات أسفل الكوبري في الاتجاه المؤدي إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز، تحسباً لانهيار الجزء المنعوج من الكوبري وسقوطه على مرتادي الطريق.

من جانبه قال خالد محمد، أحد شهود العيان، إن سيارتي الميني باص كانتا تتسابقا أعلى الكوبري، للتنافس على أولوية تحميل الركاب.

وأضاف محمد، الذي يعمل بأحد المطاعم اليمنية المواجهة للكوبري، لـ«الشروق» أن إحدى السيارتين اصطدمت بالأخرى ودفعتها باتجاه السور، وكادت السيارتين أن تسقطا بالطريق المار أسفل الكوبري.

وأوضح أن الحادث لم يخلف أية ضحايا او إصابات بين الركاب الذين استطاعوا القفز من نوافذ السيارتين، لافتاً إلى أن الحادث تسبب في تضرر ٣ سيارات ملاكي كانت مركونة أسفل الكوبري.