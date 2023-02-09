قائد عسكري ألماني: وزير الخارجية السابق حصل على تقييم حرج للوضع بأفغانستان في أبريل 2021

صرح القائد الأخير للجيش الألماني في أفغانستان، الجنرال أنسجار ماير، بأنه لم يمنح وزير الخارجية السابق هايكو ماس سوى قدرا محدودا من الأمل في استقرار الوضع في البلاد بعد انسحاب القوات الأجنبية، وذلك قبل أربعة أشهر من الإجلاء الفوضوي من أفغانستان.

وأكد ماير، اليوم الخميس، خلال الاستماع له بصفته شاهدا في لجنة تقصي حقائق بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، أنه أشار إلى وضع أمني حرج للغاية، وإلى انخفاض قدرة القوات الأفغانية على التحمل في تقرير وضع مقدم لماس خلال زيارة الأخير في معسكر مارمال في أبريل عام 2021، وتابع قائلا: "طالبان مارست ضغوطا هائلة على القوات".

وأضاف ماير، الذي يشغل حاليا منصب قائد القوات الخاصة، أنه استند في تقييمه آنذاك إلى خبرات تعود إلى أشهر سابقة.

وأوضح أن القوات الأفغانية كان لديها مشكلات في "تشكيل نقاط ارتكاز" واتخاذ إجراءات لوجيستية بصورة مستدامة، مؤكدا أن القوات الأفغانية استخدمت مثلا كثيرا من الذخيرة في غضون فترة قصيرة.

ومن شأن لجنة تقصي الحقائق أن تفحص القرارات المتعلقة بسحب الجيش الألماني من أفغانستان وعملية الإجلاء التي تمت في أغسطس 2021.

يذكر أن الجيش الألماني غادر أفغانستان في يونيو 2021 على نحو أسرع مما كان مخططا في الأساس. واتبع الجيش بذلك الجدول الزمني للولايات المتحدة الأمريكية. وشارك الجيش أيضا في مهمة إجلاء عسكرية دولية من أفغانستان في أغسطس عام 2021، عندما استولت طالبان –عمليا دون أية مقاومة- على كابول.