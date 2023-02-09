استطلاع: المعارضة في زيمبابوي ستفوز حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة

أظهر استطلاع رأي حول الانتخابات المقررة في يوليو من هذا العام، أن أكبر أحزاب المعارضة في زيمبابوي سيفوز في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه وفقا لاستطلاع رأي أجرته "مجموعة سابي استراتيجي جروب"، وصدرت نتائجه أمس الأربعاء، سيفوز نيلسون تشاميسا، زعيم تحالف المواطنين من أجل التغيير، بنسبة 53% من الأصوات، بينما سيحصل حزبه على 52% في انتخابات برلمانية منفصلة.

وسيفوز الرئيس إمرسون مانانجاجوا، وحزبه الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية، بنسبة 40% لكل منهما من الأصوات.

ومع ذلك، شابت كل انتخابات في زيمبابوي منذ عام ألفين، أعمال عنف ومزاعم بتزوير الأصوات، وقال 47% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يتوقعون انتخابات حرة ونزيهة.