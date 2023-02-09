السفير المصري ببرلين: الجناح المصري في معرض فروت لوجستكا الدولي يضم نحو 63 شركة

أكد السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر بألمانيا، أهميه تواجد مصر في معرض فروت لوجستكا الدولي للخضر والفاكهة، الذي يعد أكبر سوق تصديري للخضر والفاكهة الطازجة على مستوى العالم.

وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في ألمانيا، أنه يشارك في الجناح المصري نحو 63 شركة منتجة للخضر والفاكهة الطازجة، وهو ما يعكس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقد افتتح المعرض وزير الزراعة الألماني سيم أوزدمير، الوزير الاتحادي للأغذية والزراعة وذلك بعد توقف دام لسنتين؛ بسبب قيود وباء كورونا التي فرضتها الحكومة الألمانية، فيما افتتح الجناح المصري السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر بألمانيا بحضور النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وطبقا لبيان أرض المعارض ببرلين (ميسه برلين) فإن معرض فروت لوجستك، هو المعرض التجاري الرائد لتجارة الفاكهة العالمية، وهو تجمع بين الشركات الكبيرة والصغيرة من جميع قطاعات صناعة الفاكهة والخضروات ومن جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيان يشارك في المعرض أكثر من ألفي عارض من 87 دولة، من بينها مصر.