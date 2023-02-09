المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يزور تركيا لتقديم المزيد من المساعدات بعد الزلزال

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زار المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، مدينة غازي عنتاب التركية اليوم الخميس، فيما يتيح التكتل المزيد من المساعدات لسوريا.

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي الخيام وأكياس النوم، والمراتب والأسرة والغذاء، والملابس ضمن مساعدات عينية لسوريا، بعدما طلبت البلاد من التكتل المساعدة أمس الأربعاء.

وقدم الاتحاد الأوروبي 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) ضمن تمويل الطوارئ لمنظمات الإغاثة لتوفير الاحتياجات العاجلة بما في ذلك تمويل أماكن الإيواء والماء، والصرف الصحي في سوريا.

وجاء في بيان أن طلب مساعدات إضافية من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "سيتيح توجيه المزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي".

وذكرت المفوضية أن تركيا ستتلقى مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو، من بينها 500 وحدة إيواء مؤقتة و2000 خيمة و10500 سرير.

وعلاوة على ذلك، تم إرسال أكثر من 1650 فرد إنقاذ و104 كلاب بحث إلى تركيا من دول أوروبية مختلفلة.

وأوضحت المفوضية أن فرق البحث والإنقاذ هذه أنقذت 36 شخصا حتى الآن.