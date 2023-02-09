 الكويت تتبرع بـ30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية في تركيا وسوريا - بوابة الشروق
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الكويت تتبرع بـ30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية في تركيا وسوريا

وكالة الأنباء السورية "سانا"
وكالة الأنباء السورية "سانا"
أ ش أ
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 5:17 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، تقديم 30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين بالزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح المجلس أن 15 مليون دولار من هذا التبرع سيجرى تخصيصه لدعم العمليات الإنسانية والإغاثية في سوريا، و15 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات وجهود الإغاثة في تركيا.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا الإثنين الماضي، بتخصيص الدعم للجهود الإنسانية في البلدين.

 


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