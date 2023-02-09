تونس والجزائر تحييان الذكرى 65 لأحداث ساقية سيدي يوسف

التقى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بنظيره الجزائري إبراهيم مراد والوفود المرافقة له بالمعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بمناسبة إحياء الذكرى 65 لأحداث ساقية سيدي يوسف، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية "حياة قطاط القرمازي" ووزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة.

وأكد وزير الداخلية التونسي "توفيق شرف الدين" متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين خلال كلمته بتلك المناسبة وفقا لبيان صدر مساء الأربعاء عن وزارة الداخلية التونسية.

وكان اللقاء مناسبة لإحياء الملحمة البطولية التي خاضها الشعبان في سبيل حمى الدولتين لنيل الاستقلال، وتم تدشين نصب تذكاري وسط مدينة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف تخليدا لهذه الذكرى المجيدة .