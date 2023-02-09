فيليب موريس الأمريكية تؤكد صعوبة الخروج من السوق الروسية

قالت شركة فيليب موريس إنترناشونال الأمريكية لصناعة السجائر، إن خططها للخروج من روسيا أصبحت أكثر صعوبة بسبب القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الروسية.

وأشارت الشركة، إلى أن بيع أصولها في روسيا بسبب الحرب بأوكرانيا، أصبح عملية أكثر صعوبة وأطول مدى.

وفي العام الماضي قال جاك أولزاك، إنه يأمل في الوصول إلى اتفاق لبيع أصول الشركة التي تنتج سجائر مارلبورو الشهيرة في روسيا بنهاية 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن روسيا وأوكرانيا شكلتا حوالي 8% من إجمالي إيرادات فيليب موريس في العام الماضي.

وقالت فيليب موريس إنترناشونال في بيان إعلان نتائجها المالية للعام الماضي اليوم الخميس، إن المشكلات المرتبطة ببيع الأصول الروسية تشمل القيود التنظيمية الجديدة في السوق، والتي تتضمن شروطا شديدة التعقيد يجب الوفاء بها قبل الحصول على موافقة السلطات الروسية على البيع.

وكان عدد من شركات السلع الاستهلاكية الغربية الأخرى مثل بريتش أمريكان توباكو قد تعهد بالخروج من روسيا ردا على الحرب بأوكرانيا، لكنها لم تنفذ هذا التعهد حتى الآن.

وقالت بريتش أمريكان توباكو في وقت سابق من اليوم إنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في المحادثات بشأن بيع أصولها الروسية لاتحاد شركات (كونسرتيوم) محلي وتأمل في الوصول إلى اتفاق خلال العام الحالي.