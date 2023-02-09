ثقافة المنيا تناقش مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية

قالت الدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، إن المشكلة السكانية تمثل حجر عثرة أمام جهود التنمية التي تقوم بها الدولة في العديد من المناحي، وعلى جميع المؤسسات المشاركة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت "عليوة"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ساهمت في الحد من هذه المشكلة بإقامة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بأقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث أقام قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان: "مشكلة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية"، حاضرها مصطفى الشيمي عضو المجلس الإقليمي للسكان.

وتطرق عضو المجلس الإقليمي للسكان، إلى التوزيع السكاني في الحضر والريف، والمشكلات المترتبة على الزيادة السكانية كالبطالة والتسرب من التعليم، مما يترتب عليه مشكلة الأمية وتدهور الخدمات الصحية.

وأوضح جهود الدولة للحد من ذلك؛ لأنها تعوق خطط التنمية اللازمة لرفاهية المجتمع وتقدمه في شتى المجالات.