مستشار ألمانيا يعتزم العمل لأجل توريد سريع للدبابات إلى أوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في مستهل القمة الأوروبية ببروكسل، اليوم الخميس، بأن بلاده ستعمل من أجل تحقيق توريد سريع لدبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الخميس في بروكسل: "ألمانيا تؤدي دورا محوريا تماما كي نضمن تحقيق دعم سريع مثلما حدث في الماضي".

يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت في 25 يناير الماضي عزمها توريد 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" إلى أوكرانيا. وصادقت الحكومة الألمانية أيضا على تصدير ما يصل إلى 178 دبابة من طراز ليوبارد 1.

يشار إلى أن شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقيا مساء أمس الأربعاء في باريس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتوقع أن يشارك اليوم أيضا في القمة الأوروبية في بروكسل.

وقال شولتس، اليوم، إنه يعتزم إرسال "إشارة للتضامن والوحدة" في دعم أوكرانيا خلال القمة، وأضاف أنه سيتم مواصلة هذا الدعم طالما أنه ضروري.

وأضاف أن بلاده تعد داخل الاتحاد الأوروبي دولة تنجز أغلب الدعم لأوكرانيا -على المستوى العسكري أيضا- وقال: "يعد ذلك أمرا ضروريا، كي يمكن لأوكرانيا الدفاع عن نفسها".